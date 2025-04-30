Вчерашний ветер снес крышу со школы в Исилькульском районе. По данным прокуратуры, детей в этот момент в здании не было.
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Вчерашний ветер снес крышу со школы в Исилькульском районе. По данным прокуратуры, детей в этот момент в здании не было.