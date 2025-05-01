Роднина о нейтральном статусе: «Думаю, каждый должен сам решать, как ему ехать. Сейчас страна дает такую возможность»

«Стоит ли подавать на нейтральный статус, когда могут отказать по странным причинам? Накладывать какие-то ограничения очень быстро и легко, а отказываться от своих даже самых ошибочных решений бывает тяжело и долго.
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