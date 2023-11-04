Экс-сотруднику «Службы единого заказчика» не стали смягчать приговор

Приговор за вымогательство крупной взятки, вынесенный экс-сотруднику отдела контроля качества и приемки работ по строительству дорог «Службы единого заказчика» Забайкальского края Сергею Тюменцеву, был оставлен без изменения Восьмым кассационным судом общей юрисдикции в Кемерово.
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