Вовкин

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Британцы обещают России новые провокации в Черном море. А где же турки?

Британцы обещают России новые провокации в Черном море. А где же турки?

Британцы, изображая храбрость, пытаются обещать нам новые провокации в Черном море. А что же они сами-то лезут? Это так на них не похоже! Они же всегда любили и умели действовать чужими руками, а тут — вполне могут сами отправиться рыб кормить.

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