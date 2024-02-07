Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Эквадор получил «ответку» от России

Эквадор получил «ответку» от России

В бананах и цветах нашли вредителей, и их ввоз в нашу страну будет приостановлен Неуважительное отношение к России президента Эквадора Даниэля Нобоа, который вопреки договорённостям собирался отдать США старую воентехнику советского и  российского производства, определило жёсткую и практически мгновенную реакцию наших властей.

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Владимир
нашли приключение на своё седалище
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