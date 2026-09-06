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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наумов о том, что Семак помешал Виктору вбросить аут: «Тренеру нельзя так себя вести. Зачем нужно было забирать мяч? Футболисты сами бы разобрались»

Николай Наумов оценил эпизод с участием тренера « Зенита » Сергея Семака и защитника ЦСКА Жоао Виктора в матче РПЛ (1:2).

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