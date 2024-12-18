Педиатр сказала недопустимые слова: Главврач тут же её уволил - "такой человек недостоин носить звание медицинского работника"

Avia.pro - СМИ "Никчемные мамаши": педиатр поплатилась за хамскую тираду в соцсетях В российском медицинском сообществе разгорелся скандал с градусом кипения, который не снился даже старым чайникам на поликлинической кухне.
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