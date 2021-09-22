Борис Джонсон и Джо Байден обсудили подход к России и Китаю

Известия Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединённых Штатов Джо Байден пришли к договоренности, что в отношениях с Россией и Китаем необходимо придерживаться общих ценностей.
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