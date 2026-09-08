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Мировое обозрение

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Кадыров сообщил об отправке из Чечни более 76 тысяч бойцов в зону СВО

Кадыров сообщил об отправке из Чечни более 76 тысяч бойцов в зону СВО

С начала спецоперации из Чечни в зону боевых действий были направлены 76 434 бойца. Данные привел глава республики Рамзан Кадыров по итогам совещания с силовым блоком.

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