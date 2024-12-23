Скандал на “Звёздах в джунглях”: кто прошел в финал. Неожиданные повороты финального раунда. Обзор 22.12.2024

Свет софитов, дикая природа и звёзды российского шоу-бизнеса, решившие бросить вызов самим себе — что может быть более интригующим? 22 декабря на ТНТ вышел новый выпуск шоу, где знаменитости, оставив комфорт позади, борются за выживание и мифический приз.
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