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Скандал на “Звёздах в джунглях”: кто прошел в финал. Неожиданные повороты финального раунда. Обзор 22.12.2024

Скандал на “Звёздах в джунглях”: кто прошел в финал. Неожиданные повороты финального раунда. Обзор 22.12.2024

Свет софитов, дикая природа и звёзды российского шоу-бизнеса, решившие бросить вызов самим себе — что может быть более интригующим? 22 декабря на ТНТ вышел новый выпуск шоу, где знаменитости, оставив комфорт позади, борются за выживание и мифический приз.

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