Скандал на “Звёздах в джунглях”: кто прошел в финал. Неожиданные повороты финального раунда. Обзор 22.12.2024

Свет софитов, дикая природа и звёзды российского шоу-бизнеса, решившие бросить вызов самим себе — что может быть более интригующим? 22 декабря на ТНТ вышел новый выпуск шоу, где знаменитости, оставив комфорт позади, борются за выживание и мифический приз.