Мировое обозрение

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Американцы жалуются Китаю на свою страну

Американцы жалуются Китаю на свою страну

Есть вопрос: что такого могут сказать китайцы про демократию, чего не скажет никто другой? То есть — фактически — есть ли нечто, чему можно нам и всему миру поучиться у Китая по части поддержания правильной демократии? Документ "Состояние демократии в США" создан китайским министерством иностранных дел в качестве шпильки в американский бок в ответ на то, что Китай (и Россию, и еще около сотни стран) не пригласили на очередное байденовское видеошоу на этой неделе — "саммит за демократию".

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