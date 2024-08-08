Расчеты FPV-дронов уничтожили БМП Bradley и сорвали ротацию ВСУ

Расчеты ударных FPV-дронов и разведывательных беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск обнаружили бронемашину Bradley, прикрывающую подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), и точным попаданием обездвижили ее.
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