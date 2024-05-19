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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ломаченко поздравил Усика: «Лучший! Слава тебе, Господи»

«Александр лучший! Вот это моментище! Слава тебе, Господи, слава тебе! Всем мир», − написал в соцсетях Василий Ломаченко.

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