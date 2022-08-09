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Завершено расследование дела в отношении замглавы администрации Бузулука

Завершено расследование дела в отношении замглавы администрации Бузулука

Следствие считает, что чиновник причастен к загрязнению окружающей среды в городе. В ходе расследования было установлено, что, будучи главой МУП, замглавы заключил контракт по очистке сточных вод и осадков на объектах водоотведения в Бузулуке.

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