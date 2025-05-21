Названа категория людей, которых чаще кусают комары

Об этом сообщила врач Александра Филева Наука пока не даёт однозначного ответа на вопрос, почему комары чаще кусают людей с определённой группой крови, но учёные обнаружили, что в группе риска обладатели I группы, рассказала RT эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.