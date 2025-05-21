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Петербургский дневник

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Названа категория людей, которых чаще кусают комары

Названа категория людей, которых чаще кусают комары

Об этом сообщила врач Александра Филева Наука пока не даёт однозначного ответа на вопрос, почему комары чаще кусают людей с определённой группой крови, но учёные обнаружили, что в группе риска обладатели I группы, рассказала RT эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.

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