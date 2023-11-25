Обзор The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Платформы: SWITCH Разработчик: Nintendo Издатель: Nintendo Жанры: action Adventure Первые трейлеры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, тогда ещё безымянного продолжения Breath of the Wild, стали причиной многих кривотолков, связанных с излишним сходством двух проектов.
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