В Литве опасаются, что Россия может отказаться признавать независимость республики

Ранее в Госдуму был внесен соответствующий законопроектГлава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти страны опасаются рассмотрения в российской Госдуме законопроекта об отказе от признания независимости прибалтийского государства.
Ранее в Госдуму был внесен соответствующий законопроектГлава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти страны опасаются рассмотрения в российской Госдуме законопроекта об отказе от признания независимости прибалтийского государства.
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