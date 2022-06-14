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В Литве опасаются, что Россия может отказаться признавать независимость республики

В Литве опасаются, что Россия может отказаться признавать независимость республики

Ранее в Госдуму был внесен соответствующий законопроектГлава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти страны опасаются рассмотрения в российской Госдуме законопроекта об отказе от признания независимости прибалтийского государства.

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