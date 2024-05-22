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Жители Екатеринбурга массово отравились, перекусив в магазинах популярной сети

Жители Екатеринбурга массово отравились, перекусив в магазинах популярной сети

В компании пообещали провести расследование и выплатить пострадавшим по миллиону рублейВ Екатеринбурге 18 человек отравились, поев в знаменитой сети «Жизньмарт».

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