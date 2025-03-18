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Новым акционером «М.Видео-Эльдорадо» стал бывший гендиректор компании

Новым акционером «М.Видео-Эльдорадо» стал бывший гендиректор компании

Группа «М.Видео-Эльдорадо» получила дополнительно 8,5 млрд руб. Это займ от мажоритарного акционера и бывшего гендиректора компании Билана Ужахова, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующее сообщение компании.

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