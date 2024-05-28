Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Киевский политолог: Украинцы превращаются в русских

Киевский политолог: Украинцы превращаются в русских

Донбасс, Крым и Запорожье населены не украинцами, а этнически русскими людьми. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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