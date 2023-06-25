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Ворота в новые рынки

Ворота в новые рынки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в интервью журналу «Эксперт-Урал» рассказал, какие преимущества получает регион от проведения Иннопрома, как выстраивают на Среднем Урале устойчивое производство, по каким направлениям развивается сотрудничество с ключевыми внешнеторговыми партнерами.

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