Ворота в новые рынки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в интервью журналу «Эксперт-Урал» рассказал, какие преимущества получает регион от проведения Иннопрома, как выстраивают на Среднем Урале устойчивое производство, по каким направлениям развивается сотрудничество с ключевыми внешнеторговыми партнерами.
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