Ворота в новые рынки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в интервью журналу «Эксперт-Урал» рассказал, какие преимущества получает регион от проведения Иннопрома, как выстраивают на Среднем Урале устойчивое производство, по каким направлениям развивается сотрудничество с ключевыми внешнеторговыми партнерами.