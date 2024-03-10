Власти Турции заявили, что им неизвестно о переговорах по Украине 25 марта

Власти Турции выступили с заявлением о том, что у них нет данных о планах проведения на территории государства переговоров, связанных с проблемами конфликта на Украине, которые якобы должны состояться 25 марта.
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