ИМТ ребенка определяет функцию легких в зрелости

Результаты исследования, проведенного в рамках шведского проекта BAMSE, показывают, что у детей с высоким или быстро увеличивающимся ИМТ часто развивается ограничение воздушного потока, что снижает способность легких набирать максимальный объем «Наша работа охватывает весь период развития легочной функции от рождения до 24 лет, что позволяет проследить связь между ИМТ и функцией легких на разных этапах жизни», — объяснил первый автор исследования Ганг Ванг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии