ИМТ ребенка определяет функцию легких в зрелости

Результаты исследования, проведенного в рамках шведского проекта BAMSE, показывают, что у детей с высоким или быстро увеличивающимся ИМТ часто развивается ограничение воздушного потока, что снижает способность легких набирать максимальный объем «Наша работа охватывает весь период развития легочной функции от рождения до 24 лет, что позволяет проследить связь между ИМТ и функцией легких на разных этапах жизни», — объяснил первый автор исследования Ганг Ванг.