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Земля

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Кадастровый план территории: практическое руководство по получению и использованию

Кадастровый план территории: практическое руководство по получению и использованию

Когда речь заходит о земельных вопросах, многие сталкиваются с понятием, которое звучит официально и немного пугающе — кадастровый план территории.

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