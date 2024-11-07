Вирус Коксаки активно распространяется в детсадах и школах России, — СМИ Ирэн ОрлонскаяВ России наблюдается обеспокоенность родителей по поводу распространения вируса Коксаки среди детей в детских садах и школах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии