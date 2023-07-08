Байден тут буркнул: "А у Китая все плохо". Журналисты открыли рты, но Дед уже несся от микрофона. Никто так и не узнал - "почему плохо".
Ставя на китайцев, надо понимать - через 80 лет от них останется половина
Комментарии
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Jimm Beatle
Еще да, года до 2050...Потом останутся только обслуга контингента НАТО, остальные или уедут или вымрут...И кстати они существуют только благодаря нам...
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18 час.
Вениамин Маркуц
К чему такие переживания за Китай. Обратили бы больше внимания на Россию. Вбухивают миллиарды в Африку, подкармливают негров, а глубинная Россия погрязла в нищете. Стыдно иной раз смотреть телевизионные кадры из глубинки. Видно, правы были коммунисты, не показывая истинную Россию. Да и сейчас показывают лишь лубочную, приукрашенную.
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18 час.
Владимир Соловьев
Извечный вопрос: "Кому на Руси жить хорошо?! Очевидно, что самым древним: у них вся власть и экономика и ещё хотят продлить правление своего "сюзерена", что бы ещё жить лучше. Ведь число их не убывает, а прибывает отовсюду, а уровень их жизни до миллиардного состояния!!!
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18 час.
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