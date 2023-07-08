Ставя на китайцев, надо понимать - через 80 лет от них останется половина

Jimm Beatle Еще да, года до 2050...Потом останутся только обслуга контингента НАТО, остальные или уедут или вымрут...И кстати они существуют только благодаря нам...

Вениамин Маркуц К чему такие переживания за Китай. Обратили бы больше внимания на Россию. Вбухивают миллиарды в Африку, подкармливают негров, а глубинная Россия погрязла в нищете. Стыдно иной раз смотреть телевизионные кадры из глубинки. Видно, правы были коммунисты, не показывая истинную Россию. Да и сейчас показывают лишь лубочную, приукрашенную.