Трамп считает низкой цену, по которой РФ продает нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает низкой цену, по которой российская сторона продает нефть.
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Однако Трамп то хорошо подметил, что мы торгуем ресурсами считая что они не скончаемы и по низкой цене!