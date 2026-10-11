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Аргументы и Факты

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Трамп считает низкой цену, по которой РФ продает нефть

Трамп считает низкой цену, по которой РФ продает нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает низкой цену, по которой российская сторона продает нефть.

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