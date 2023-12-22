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«Руки-загребуки — его наиболее удачный хит», – Новиков высказался о творчестве Маликова

«Руки-загребуки — его наиболее удачный хит», – Новиков высказался о творчестве Маликова

Дмитрий Маликов продолжает свою творческую деятельность, несмотря на отсутствие громких хитов в последнее время.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Новиков!!БРАВО!!!!
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11 час.
Ural Karahanow
Новиков и Лоза - любители посудачить, по 40-45 лет исполняя одно и тоже.
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8 час.

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