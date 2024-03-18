Юные новоаннинцы присоединились к акции «10 лет вместе», посвященной десятилетию воссоединения Крыма с Россией.
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Юные новоаннинцы присоединились к акции «10 лет вместе», посвященной десятилетию воссоединения Крыма с Россией.