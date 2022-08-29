Русская весна

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О смертоносном вреде гаджетов

О смертоносном вреде гаджетов

Лето уступает место осени. Многие из нас, сколько бы нам лет ни было, ставят перед собой вопрос, в течение десятилетий известный как тема первого в учебном году сочинения: как я провел лето? И немало тех, кто честно отвечает: с гаджетом в руках.

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