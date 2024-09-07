Нехорошо врать своим гражданам: Пашинян сделал новое заявление о России

Премьер Армении обратился к трёхстороннему заявлению 2020 года, видимо, предварительно не прочитав егоПремьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что недавно "один высокопоставленный русский чиновник" обратился к трёхстороннему заявлению от 2020 года, где было сказано об обеспечении безопасности региональных коммуникаций погранвойсками ФСБ.
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