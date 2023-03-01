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Политолог Охзан: отношения России и Турции выдержали испытание украинским кризисом

Политолог Охзан: отношения России и Турции выдержали испытание украинским кризисом

Отношения России и Турции показали стойкость в свете украинского кризиса. Такого мнения придерживается директор по исследованиям Института Анкары Таха Озхан.

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