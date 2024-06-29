ПОСТ БЛАГОДАРНОСТИ Хочу сказать СПАСИБО девушке(хозяйка пункта Озон на ул. Заречная). У нас была тяжёлая посылка и она любезно предложила её довезти.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ПОСТ БЛАГОДАРНОСТИ Хочу сказать СПАСИБО девушке(хозяйка пункта Озон на ул. Заречная). У нас была тяжёлая посылка и она любезно предложила её довезти.