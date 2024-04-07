Появилась информация, что около двух месяцев назад премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил полёт на первом истребителе отечественного производства, известном как Tejas.
"Нас дезинформировали США": Индия признала, что ошибалась в отношении русских
Комментарии
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Eduard
Почему они как рабы просят разрешение у амерекмнцев что-то купить? Это ми сумасшедших,его стоит разрушить вообще!
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7 час.
Вадим Лебедев
У них всё сложно. Очень во многом, до сих пор, зависят от запада.
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5 час.
Секушин Леонид
А почему мы покорно принимаем объявленные нам санкции, вместо того, чтобы ввести ответные, перестав поставлять врагу стратегические материалы - энергоносители, уран, титан и т. д.?
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27 мин.
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