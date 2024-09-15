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Каких советских территорий лишилась Россия за время правления Ельцина?

Каких советских территорий лишилась Россия за время правления Ельцина?

То, что Борис Николаевич Ельцин неумеренно «закладывает за воротник», никогда не было секретом. ««Сколько лет я знаю Бориса Николаевича, - утверждает Коржаков, - он пил каждый день».

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Комментарии
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Румина Мавлеева
Ельцин и Горбачев какие они коммунисты  ..Они предатели как Власов.
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1 час.
AK
Alexandr Kovalev
ВЫ-ПРАВЫ!!!
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45 мин.
Александр Потехин
А что скажете о передаче Украине Крыма? — Чего только по этому поводу не придумали! И что Хрущев сделал подарок жене-украинке, и что пытался заручиться поддержкой секретарей украинских обкомов... На самом деле, в то время строили канал, и вели его не из Волги, а из Днепра. Чтобы проще было управлять работами, возникла идея переподчинить полуостров, причем это случайно совпало с 300-летием Переяславской Рады... Я часто говорю по этому поводу: &quot;Представьте, что дедушка переставил комод из одной комнаты в другую, а потом внук спьяну часть квартиры продал. А на следующий день кричит: &quot;Если бы ты, старый дурак, мебель не передвинул... &quot; Ведь ни Хрущев, ни его окружение не представляли, что СССР будет разрушен, и &quot;комод&quot; уйдет из &quot;квартиры&quot;. А если россияне на эту тему переживают, то мы знаем, как в Беловежской Пуще три руководителя договаривались о развале Союза. Кравчук тогда спросил у Ельцина: &quot;А как с Крымом будем поступать? &quot;, тот ответил: &quot;Да забирай&quot;. Так что подарил вам полуостров не Хрущев, а Борис Николаевич, ставьте ему памятник. сын Хрущева, Сергей Хрущев
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32 мин.

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