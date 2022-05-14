Малкин забил 3-й гол в плей-офф, став 3-й звездой матча с «Рейнджерс»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (3:5, 3-3 в серии) и был признан третьей звездой.

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