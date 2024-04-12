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Китай

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Китай призвал США положить конец необоснованному притеснению китайских предприятий

Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ -- Китай в четверг призвал США немедленно исправить свою ошибочную практику и прекратить необоснованное притеснение китайских предприятий после того, как США включили еще больше китайских компаний в свой экспортный черный список.

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