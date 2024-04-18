В Бурятии перед судом предстанут девять участников банды, обвиняемые в разбойном нападении на двух граждан, их убийстве и умышленном уничтожении имущества потерпевших, совершенных более десяти лет наза

Следственными органами СК России по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении девяти мужчин в возрасте от 37-ти до 59-ти лет, большинство из которых являются жителями города Бодайбо Иркутской области.
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