Келлог посоветовал Малофееву «залезть обратно в его коробку»

Залезть обратно в «свою коробку» и лучше понять США и избранного президента США Дональда Трампа посоветовал 5 декабря спецпредставитель США Кит Келлог по Украине российскому бизнесмену Константину Малафееву в эфире телеканала Fox News.
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