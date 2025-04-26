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Сперцян о 3:2: «Когда заменили и «Махачкала» забила «Краснодару» второй, то уже начал думать о своем нереализованном пенальти»

При счете 3:1 полузащитник «Краснодара» не реализовал 11-метровый на 79-й минуте матча Мир РПЛ с «Динамо» Махачкала (3:2).

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