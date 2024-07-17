CV VC: Венчурное финансирование африканских блокчейн-проектов сократилось за год на 74%

Эксперты швейцарской блокчейн-компании CV VC выпустили отчет о состоянии африканского рынка блокчейн-технологий, в котором отмечено значительное снижение интереса венчурных инвесторов к финансированию этой области.
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