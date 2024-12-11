БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как в Сирии: в России может случиться «мигрантский взрыв»?

Как в Сирии: в России может случиться «мигрантский взрыв»?

Итак, Сирия сдалась джихадистам. «Нам-то что до этого? — спросят сторонники безусловного исполнения ооновского посыла о невмешательстве в дела иностранных государств.

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Комментарии
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Вячеслав Филиппов
В 41 фашистов было куда меньше. До Москвы дошли. Но в верхах предателей практически не было.
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1 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Власть к ответу за развал страны!
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1 час.
Ваша Светлость
Так рано или поздно придётся им услышать - Караул устал...
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1 час.

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