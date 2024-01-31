Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 106 подписчиков

Искусственный интеллект попытался «восстановить» Мону Лизу

Искусственный интеллект попытался «восстановить» Мону Лизу

«Искусственный интеллект попытался «восстановить» Мону Лизу – и фон получился еще более странным»: Джоконда жила на другой планете - или в будущем, пишет Daily Star«Самая известная картина в мире была «восстановлена» в первоначальном виде с помощью искусственного интеллекта, но, похоже, это оставило больше вопросов, чем ответов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх