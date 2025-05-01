Индия в седьмой раз заявила о нарушении Пакистаном перемирия на границе

Минобороны Индии отметило седьмое подряд нарушение Пакистаном прекращения огня вдоль линии контроля в Кашмире, сообщает телеканал News 18 со ссылкой на заявление представителя индийского оборонного ведомства.
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