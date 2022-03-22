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В Ахтубинске мошенник для аферы использовал отдел полиции

В Ахтубинске мошенник для аферы использовал отдел полиции

В результате местный ремонтник остался без выгодного заказа и денег. Жителю Ахтубинска, который занимался выполнением различных ремонтных заказов, поступил на мобильный звонок - сотрудник местного отдела заказал установку дверей в своем ведомстве.

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