Круговой о 2:1 с «Зенитом»: «ЦСКА давно не побеждал на «Газпром Арене», поэтому вдвойне приятно и мне как петербуржцу»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о победе над « Зенитом » (2:1) в 7-м туре РПЛ . – Что ты сейчас чувствуешь? – Гордость за пацанов, что смогли в концовочке урвать победу и забить такой важный, красивый мяч.