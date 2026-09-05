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Круговой о 2:1 с «Зенитом»: «ЦСКА давно не побеждал на «Газпром Арене», поэтому вдвойне приятно и мне как петербуржцу»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о победе над « Зенитом » (2:1) в 7-м туре РПЛ .  – Что ты сейчас чувствуешь? – Гордость за пацанов, что смогли в концовочке урвать победу и забить такой важный, красивый мяч.

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