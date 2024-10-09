Трусова, Косторная и Куница выступят на шоу Плющенко «Щелкунчик» в ноябре

«Друзья, если у кого -то еще есть сомнения куда сходить на ноябрьские праздники с детьми, то вам точно к нам ! 1 и 2 ноября отмечаем мой день рождения показами ледового шоу «Щелкунчик» с балетом!И начинаем с Москвы наш большой тур по городам России и ближнему зарубежью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Я сейчас лучше де Лигта, хотя у меня 20 кг лишнего веса и проблемы с голеностопом». Экс-игрок «Болтона» Уитер о защитнике «МЮ»
- Захарова об оскорблении игроков с паспортом РФ в Финляндии: «Подобные вещи без реакции не останутся. Финляндии надо принять шаги для купирования националистических проявлений»
- Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
Свежие комментарии