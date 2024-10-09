Трусова, Косторная и Куница выступят на шоу Плющенко «Щелкунчик» в ноябре

«Друзья, если у кого -то еще есть сомнения куда сходить на ноябрьские праздники с детьми, то вам точно к нам ! 1 и 2 ноября отмечаем мой день рождения показами ледового шоу «Щелкунчик» с балетом!И начинаем с Москвы наш большой тур по городам России и ближнему зарубежью.