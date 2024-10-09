НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

154 подписчика

Трусова, Косторная и Куница выступят на шоу Плющенко «Щелкунчик» в ноябре

«Друзья, если у кого -то еще есть сомнения куда сходить на ноябрьские праздники с детьми, то вам точно к нам ! 1 и 2 ноября отмечаем мой день рождения показами ледового шоу «Щелкунчик» с балетом!И начинаем с Москвы наш большой тур по городам России и ближнему зарубежью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх