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Царьград

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В Нижегородской области число населённых пунктов сократилось вдвое за год

В Нижегородской области число населённых пунктов сократилось вдвое за год

В Нижегородской области зафиксировано рекордное за 15 лет сокращение количества населённых пунктов. По итогам 2025 года их число уменьшилось более чем в два раза по сравнению с предыдущими тремя годами.

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