⛽️ Сегодня в Крыму заправиться бензином по сниженным ценам можно на 89 заправках Общий объём топлива в розничной сети — 290 тонн, сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
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