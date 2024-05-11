Бывшему московскому депутату отменили приговор за мошенничество

Московский суд отменил приговор экс-депутату Хараидзе по делу о мошенничестве Московский городской суд отменил приговор за мошенничество экс-мундепу Катеван Хараидзе, приговоренной к четырем годам колонии за мошенничество.
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